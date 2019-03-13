Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Eriş'ten Destek Çağrısı

Bucaspor'da Eriş'ten Destek Çağrısı

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maçında zirve mücadelesi veren Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor'u yenerek düşme hattında son sıradan kurtulan Bucaspor'da teknik direktör Levent Eriş, takımı için maddi destek istedi.

Bucaspor'da Eriş'ten Destek Çağrısı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü  Grup'ta son 3 maçında zirve mücadelesi veren Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor'u yenerek düşme hattında son sıradan kurtulan Bucaspor'da teknik direktör Levent Eriş, takımı için maddi destek istedi. 

Sarı-lacivertiler Levent Eriş yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 beraberliğin ardından 3 galibiyet alırken, Eriş oyuncularının 5 haftadır prim almadan mücadele ettiğini açıkladı. "Türkiye'nin en genç takımlarından biriyiz. Onur mücadelesi veriyoruz" diyen teknik patron Eriş, "Prim konusunda Başkan Cihan Aktaş'ı suçlamıyorum. Tüm sorumluluğu başkana bırakmak haksızlık olur. Kendi çabasıyla son gün transfer yasağını kaldırıp takıma takviye yaptı. Ama birileri bu çocukların alın terinin karşılığını ödemeli" diye konuştu.

Bucaspor'un ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden teknik direktör Levent Eriş, "Futbolcular 5 haftadır, 1 lira para almıyor. Çok kolay bir şey değil. Bu büyük bir onur mücadelesidir. Oyuncuların tesislere gelecek paraları yok. Herkes elini vicdanına koysun. Takımı kurtarmaya bu kadar yakınken oyuncu grubuna mükafat verilmek zorunda. Camia bunları bilmeli, en azından primleri verilmeli. Gardımızın düşmemesi için büyük mücadele veriyoruz. Göreve geldiğimizde herkes Bucaspor'a küme düşmüş gözüyle bakıyordu, kimse ciddiye almıyordu. Şimdi rakiplerimiz bize saygı duyuyorlar. Parayı sorun etmeden aslanlar gibi mücadele eden bu çocuklarla ne kadar gurur duysam az. Ligde kalmak için her şeyi yapacağız" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:23 Kaynak: DHA

Çorumspor, Bucaspor, Spor
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