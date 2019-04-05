Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Eriş'ten Destek Çağrısı

Bucaspor'da Eriş'ten Destek Çağrısı

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak Muğlaspor'a deplasmanda tek golle kaybeden ve sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor'da teknik direktör Levent Eriş, tüm Bucalılar'dan destek istedi.

Bucaspor'da Eriş'ten Destek Çağrısı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak Muğlaspor'a deplasmanda tek golle kaybeden ve sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor'da teknik direktör Levent Eriş, tüm Bucalılar'dan destek istedi. 

"Takımımız küme düşmeyecek" diyen tecrübeli teknik adam, "Maalesef son 3 karşılaşmada hanemize 1 puan yazdırabildik. Ancak kesinlikle pes etmeyeceğiz. Kalan 5 maçımızda gereken sonuçları alacağız. Camiamız ve taraftarımız bizim arkamızda dursun yeter. Küme düşmeyeceğiz. Kalan maçlarda direkt rakiplerimizle oynayacağız. Özellikle pazar günü 1461 Trabzon karşılaşmasında tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz. Taraftarımızın varlığı bize güç verecek" cümlelerini kullandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:46 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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