Bucaspor'da Eriş'ten Destek Çağrısı
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak Muğlaspor'a deplasmanda tek golle kaybeden ve sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor'da teknik direktör Levent Eriş, tüm Bucalılar'dan destek istedi.
TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak Muğlaspor'a deplasmanda tek golle kaybeden ve sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor
'da teknik direktör Levent Eriş, tüm Bucalılar'dan destek istedi.
"Takımımız küme düşmeyecek" diyen tecrübeli teknik adam, "Maalesef son 3 karşılaşmada hanemize 1 puan yazdırabildik. Ancak kesinlikle pes etmeyeceğiz. Kalan 5 maçımızda gereken sonuçları alacağız. Camiamız ve taraftarımız bizim arkamızda dursun yeter. Küme düşmeyeceğiz. Kalan maçlarda direkt rakiplerimizle oynayacağız. Özellikle pazar günü 1461 Trabzon
karşılaşmasında tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz. Taraftarımızın varlığı bize güç verecek" cümlelerini kullandı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:46 Kaynak: DHA
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