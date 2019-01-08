Bucaspor'da Hasan Gitti

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken ve bu sezon 2 kez süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hasan Kaşıkara ile yollar ayrıldı.





TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken ve bu sezon 2 kez süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hasan Kaşıkara ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncu Hasan Kaşıkara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



Bucaspor'un altyapısından yetişip, 2012-13 sezonunda profesyonelliğe adım atan 23 yaşındaki golcü bu sezon 11 lig maçında 1 kez fileleri sarstı. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı

Ziraat Türkiye Kupasında da VAR Sistemi Uygulanacak

Fenerbahçeli Neustadter: Ersun Yanal Bize Güç Veriyor

Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a Söz: Buraya Bomba Gibi Döneceğim