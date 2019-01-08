Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Hasan Gitti

Bucaspor'da Hasan Gitti

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken ve bu sezon 2 kez süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hasan Kaşıkara ile yollar ayrıldı.

Bucaspor'da Hasan Gitti, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken ve bu sezon 2 kez süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hasan Kaşıkara ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncu Hasan Kaşıkara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bucaspor'un altyapısından yetişip, 2012-13 sezonunda profesyonelliğe adım atan 23 yaşındaki golcü bu sezon 11 lig maçında 1 kez fileleri sarstı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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