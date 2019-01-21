Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da İki Oyuncuya Çağrı

Bucaspor'da İki Oyuncuya Çağrı

18 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Bucaspor, umut tüketmeye devam etti.

Bucaspor'da İki Oyuncuya Çağrı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Bucaspor, umut tüketmeye devam etti. 

Bu mağlubiyetle 15 puanda kalıp dibe demir atan sarı-lacivertliler büyük moral bozukluğu yaşadı. Transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba harcayan yönetim cephesi ise alacaklarını isteyip muvafakatname vermeyen eski futbolcular Veli Kızılkaya ve Recep Niyaz'a sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. 

Yapılan açıklamada, "Recep Niyaz ve Veli Kızılkaya'ya açık mektubumuzdur. Şu an Bucaspor'un transfere engel 43 isminden 33'ü ile bedelsiz şekilde muvafakat konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kalan 10 kişi sizlerin muvafakat vermesi halinde kendilerinin de muvafakat vereceğini belirtmiştir. Muvafakat alınan 33 kişi ile, kimseye para verilmeyeceği konusunda anlaşılmıştır ve muvafakat vermeyen kişilere para ödenirse onlar da muvafakatlarını geri çekecektir" denildi.

Veli ve Recep'in hata yaptığını ifade eden yönetim, "Gelinen bu noktada Bucaspor 3'üncü Lig'de son sırada bulunmakta, acilen transfer yapıp kadrosunu genişletmek durumundadır. Aksi taktirde 91 yıllık bu çınar Bölgesel Amatör Lig'e düşecek, hakkınız olan parayı almanız hayal olacaktır. Sizlerden geçmiş yönetimlerinin yaptığı yanlışları Bucaspor'a ve cefakar taraftara ödetmemenizi, kulübün maddi durumu düzlüğe çıkmaya başladığı anda paralarınızın ivedi şekilde ödeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizlere son kez sesleniyoruz. Gelin bu sesi duyun ve bu büyük hatayı yapmayın" ifadelerine yer verdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:52 Kaynak: DHA

Recep Niyaz, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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