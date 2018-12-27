Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Özbağcı Transferlere Bağlı

Bucaspor'da Özbağcı Transferlere Bağlı

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı düşme potasında tamamlayan Bucaspor, prensipte anlaşma sağladığı teknik direktör Adnan Özbağcı'yı beklemeye aldı.

Bucaspor'da Özbağcı Transferlere Bağlı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı düşme potasında tamamlayan Bucaspor, prensipte anlaşma sağladığı teknik direktör Adnan Özbağcı'yı beklemeye aldı.

Öncelikle transfer yasağını kaldırmak için borçlu olunan 28 futbolcuyla anlaşmaya çalışan başkan Cihan Aktaş'ın teknik adam konusunu ikinci plana attığı bildirildi. Aktaş'ın şimdiye kadar 19 futbolcuyla görüştüğü öğrenilirken, sadece Veli Kızılkaya ve Ferhat Çulçuoğlu'yla anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

Futbolculardan muvafakatname almak için yoğun uğraş veren Aktaş'ın transfer yasağını kaldırması halinde Özbağcı'yla sözleşme imzalamayacağı ifade edildi. Ancak yasak kalkmazsa takımın başına Özbağcı'nın getirileceği vurgulandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:06 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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