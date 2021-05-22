Bucaspor'da paralar ödendi
22.05.2021 10:50
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazartesi günü İstanbul'da oynanacak Play-Off finalinde İskenderun Futbol Kulübü ile kupa mücadelesi verecek Bucaspor 1928'de futbolcuların alacakları tamamen kapatıldı.
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazartesi günü İstanbul'da oynanacak Play-Off finalinde İskenderun Futbol Kulübü ile kupa mücadelesi verecek Bucaspor 1928'de futbolcuların alacakları tamamen kapatıldı. Buca Belediyesi tarafından sarı-lacivertli takıma 1 milyon TL şampiyonluk primi vaadedildiği öğrenilirken, final öncesi oyuncuların motivasyonunu artırmak için belediyenin bu paranın 250 bin TL'sini takıma gönderdiği ifade edildi. Tüm alacakları ödenen İzmir temsilcisi bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
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