Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Seri Bitti

Bucaspor'da Seri Bitti

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 2-0 yenilen Bucaspor'un muhteşem serisi sona erdi.

Bucaspor'da Seri Bitti, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 2-0 yenilen Bucaspor'un muhteşem serisi sona erdi. Zirve mücadelesi veren Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda keskin virajları başarıyla dönen sarı-lacivertliler, Karacabey mağlubiyetiyle yeniden son sıraya geriledi. Ligdeki 13. mağlubiyetini alıp 26 puanda kalan Bucaspor'un 15. Cizrespor'la arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Sahayı boynu bükük terk eden futbolcular ve teknik ekip her şeye rağmen inancını kaybetmedi. 

Teknik direktör Levent Eriş, Karacabey Belediyespor maçını bir an önce unutacaklarını belirterek, "Oynanmamış 7 maçımız var. Asla pes etmek yok, arada kayıplar yaşanır. Biz önümüze bakacağız. Takımımız sezon sonunda ligde kalmış olacak. Yeniden seri galibiyetler alabilecek potansiyele ve kaliteye sahibiz" cümlelerini kullandı.

Bucaspor önündeki 7 müsabakada Adliyespor, Muğlaspor (D), 1461 Trabzon, Fatsa Belediyespor (D), Gölcükspor (D), Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la karşı karşıya gelecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Bucaspor, Spor
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