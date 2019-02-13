Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Üçüncü Eriş Dönemi

Bucaspor'da Üçüncü Eriş Dönemi

7 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş barajının 7 puan gerisinde son sırada bulunan Bucaspor, Tolga Doğantez'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bucaspor'da Üçüncü Eriş Dönemi, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş barajının 7 puan gerisinde son sırada bulunan Bucaspor, Tolga Doğantez'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 

Eriş'in imza töreninde Asbaşkan Mehmet Sevinç de hazır bulundu. Sarı-lacivertlilerde daha önce 2 farklı dönemde teknik direktörlük yapan Eriş, son olarak bu sezon ilk yarıda Fethiyespor'u çalıştırmıştı. Levent Eriş, Yüksel Kepoğlu, Algun Erdem ve Tolga Doğantez'den sonra bu sezon Bucaspor'un dümenine geçen 4'üncü teknik direktör oldu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:18 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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