Bucaspor'da Veli Tepkisi
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetim alacaklı olan 28 futbolcuyla anlaşıp transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdürürken, eski oyuncu Veli Kızılkaya'nın muvafakatname vermek istemediği öğrenildi.
TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor
'da yönetim alacaklı olan 28 futbolcuyla anlaşıp transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdürürken, eski oyuncu Veli Kızılkaya
'nın muvafakatname vermek istemediği öğrenildi.
Başkan Cihan Aktaş
'ın çağrılarına olumlu dönüş yapmayan deneyimli futbolcuya taraftarlar sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar Veli'yi mesaj yağmuruna tutarak, "Sakat olarak geldiğin Bucaspor'da dirildin. Kendine yakışanı yapıyorsun Veli. Burada sana verilen destekleri ne çabuk unuttun" gibi ifadeler kullandı.
Tüm futbolcularla tek tek görüşen Cihan Aktaş'ın önemli bir mesafe katettiği bildirildi. Öte yanda teknik direktör Adnan Özbağcı ile prensipte anlaşan Bucaspor, bu hafta deneyimli çalıştırıcı ile sözleşme imzalayacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:14 Kaynak: DHA
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