Bucaspor'da yine 4 imza birden

YENİ sezonda TFF 3. Lig'de hedefini zirve olarak belirleyen 1928 Bucaspor iç transfede 3, dış transferde ise 1 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Geçen hafta kaleci Şener, golcü Tunç, orta saha oyuncuları Saruhan ve Yusuf'u resmen kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler eski futbolcusu Berke Bıyık'la anlaşma sağladı. Geçen sezon 1928 Bucaspor'da Nevşehir Belediyespor'a giden 24 yaşındaki forvet yeniden İzmir ekibine döndü. Sarı-lacivertliler iç transferde Bartu Gökçen, Batuhan Uğurdil ve Sebahattin Destici ile mukavele yapıldığını da duyurdu.