Son Dakika Haberleri: Bucaspor'dan Hüseyin'e Çağrı

Bucaspor'dan Hüseyin'e Çağrı

41 dakika önce

TFF 3.'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalmak için çırpınan Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bucaspor'dan Hüseyin'e Çağrı, System.String[]


TFF 3.'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalmak için çırpınan Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Borçlu olduğu eksi futbolcularından bir bir muvafakatname alan sarı-lacivertli yönetim henüz anlaşma sağlayamadığı kaleci Hüseyin Koç'a resmi sitesinden çağrı yaptı. Transfer döneminin bitimine 2 gün kala henüz somut adımlar atamayan kurmaylar, Hüseyin'in muvafakatname vermesi için oyuncuya açık mektupla seslendi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer yasağını açmak için uzun süredir gecesini gündüzüne katan bu insanlar tam 'sonunda başardık' derken en büyük darbeyi evladı bildiği oyunculardan görmesin. Bu kulübe ihanet eden geçmiş yönetici ve başkanlara olan nefretini 90 yıllık üzümlü armadan çıkarma Hüseyin. Kulübü soyup soğana çeviren şahıslarla biz de sonuna kadar mücadele ediyoruz, edeceğiz. Bu yasak kalkmazsa mutlu olacak insanlar sana ihanet eden, bu kulübe ihanet eden şahıslar olacaktır. Hadi Hüseyin, bu kulübe zarar veren hainlerin yüzünü güldürme" ifadeleri kullanıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:58 Kaynak: DHA

Hüseyin Koç, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Transfer Yapmadık Diye Hanım Benimle Konuşmuyor Galatasaray, Midtjylland Forması Giyen Paul Onuachu İçin 7 Milyon Euro Teklif Etti

Galatasaray, Loic Remy Transferinden Vazgeçti Galatasaray, Marsilya'nın Forveti Kostas Mitroglou'ya Teklif Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:39:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucaspor'dan Hüseyin'e Çağrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]