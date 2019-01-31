Son Dakika Haberleri: Bucaspor'dan İmza Şov

Bucaspor'dan İmza Şov

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor transferin son gününde yasağı kaldırdı ve imza şov yaptı.

Bucaspor'dan İmza Şov, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor transferin son gününde yasağı kaldırdı ve imza şov yaptı. Yaklaşık 2.5 sene sonra eski futbolcularından muvafakatname alıp transfer tahtasını açan sarı lacivertliler, 8 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yıldıray Koçal, İbrahim Şirin, Hasan Erbey, Ömer Yanık, Erhan Kurt, Ahmet Burak Solakel, Mert Özyiğit ve Osman Işıklı ile anlaşmaya varmıştır" denildi. Kadroya katılan 8 yeni oyuncunun görev verilmesi durumunda cumartesi günü Yeni Buca Stadı'nda oynanacak Cizrespor müsabakasında sahadaki yerlerini alabileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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