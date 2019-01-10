Son Dakika Haberleri: Bucaspor'dan Muhammet Tepkisi

Bucaspor'dan Muhammet Tepkisi

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da altyapının en golcü oyuncusu Muhammet Arslantaş'ın geçen sezon Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'e bedelsiz verilip yeni takımında bu yıl profesyonel yapılması mevcut yönetimi de küplere bindirdi.

Bucaspor'dan Muhammet Tepkisi, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da altyapının en golcü oyuncusu Muhammet Arslantaş'ın geçen sezon Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'e bedelsiz verilip yeni takımında bu yıl profesyonel yapılması mevcut yönetimi de küplere bindirdi. Cihan Aktaş başkanlığındaki yönetim, Muhammet'in bedavaya Başakşehir'e gitmesinde eski yöneticilerin payı olduğunu belirterek, "Kulübümüzün bu amatör zihniyetle yönetilmesinin bir sonucu olarak adı geçen futbolcudan iddia edebileceği tek hak 45 bin TL yetiştiricilek bedelidir" açıklamasını yaptı.

Eski yönetimleri acizlikle suçlayan sarı-lacivertliler, "İncelemelerimiz sonucu 05.09.2014 tarihinde Trakya Fenerspor altyapısından Bucaspor altyapısına dahil ettiğimiz Muhammet Arslantaş isimli futbolcunun üstün başarısına rağmen dönemin yöneticileri tarafından profesyonel yapılmadığı, futbolcunun amatör lisansıyla bedelsiz olarak Medipol Başakşehir'e imza attığı görülmüştür. Üst kademelerden isimlerin futbolcunun bedelsiz gidişine dair Bucaspor'un o dönemki yöneticilerine baskı yaptığı ve dönemin Bucaspor yöneticilerinin kriz yönetmekten ve Bucaspor için çabalamaktan ne kadar aciz oldukları bu vesileyle anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı. 

Yapılan büyük hataların kulübü maddi olarak çok olumsuz etkilediğini ifade eden mevcut Bucaspor yönetimi, "Görünen bilançoda ve eski belgeler incelendiğinde, bu eski yöneticilerin Bucaspor Kulübü Derneği'ni yönettikleri dönem içinde bilerek ya da bilmeden yaptıkları hatalar kulübümüzü büyük bir para ve marka değeri kaybına uğratmıştır. Bunun etkileri devam etmektedir. Bu şahısların kulübün kasasına kendi adlarına yazdıkları alacaklarını ellerini vicdanlarına koyup sorgulamaları şahsiyetleri ve şerefleri adına en doğru yaklaşım olacaktır" cümlelerine yer verdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:45 Kaynak: DHA

Spor
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