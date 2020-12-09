Bucaspor deplasmanda Fatsa'yla oynuyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son olarak evinde Çankaya FK ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Fatsa Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Fatsa İlçe Stadı'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 12.00'de başlayacak. Ligde 26 puanla 2'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 21 puanla 4'üncü basamakta yer alan Ordu ekibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, zorlu deplasmandan 3 puanla döneceklerine inandığını vurguladı.
- Kaynak: DHA
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