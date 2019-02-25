Son Dakika Haberleri: Bucaspor Devamını Getiremedi

Bucaspor Devamını Getiremedi

49 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Diyarbekirspor'la 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Bucaspor, son 4 haftada öne geçtiği 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı.

Bucaspor Devamını Getiremedi, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Diyarbekirspor'la 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Bucaspor, son 4 haftada öne geçtiği 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. 

Sarı-lacivertliler 20'nci haftada iç sahada 3-1 kaybettiği Cizrespor karşılaşmasında 28'inci dakikada Emre Korkmaz'la üstünlük golünü attı. Ancak ikinci yarıda avantajını koruyamayan sarı-lacivertliler art arda yediği gollerle sahayı 3-1 yenik terk etti. 

Serik Belediyespor deplasmanında yine Emre'yle 1-0'ı bulan Bucaspor ilk yarıyı galip tamamlamasına rağmen maçı 3-1 kaybetti. Buca'nın kötü geleneği Diyarbekirspor karşılaşmasında da değişmedi. Özcan'la 71'de öne geçen Bucaspor 9 dakika sonra kalesinde golü görüp evine kazanamadan döndü. Her geçen hafta amatör kümeye düşmeye 1 adım daha yaklaşan İzmir temsilcisi, puanını 17'ye çıkarmasına rağmen bitime 11 maç kala sonuncu sıradan kurtulamadı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:57 Kaynak: DHA

Cizrespor, Emre Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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