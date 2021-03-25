Bucaspor duvar ördü
25.03.2021 13:04
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde kümede kalma mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, son 5 maçta kalesini gole kapattı.
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde kümede kalma mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, son 5 maçta kalesini gole kapattı. Ligde namağlup serisini 15 haftaya çıkaran İzmir temsilcisi, gol yemediği son 5 haftada Manisaspor'u 1-0 (D), Payasspor'u 3-0, 1877 Alemdağ ve Nevşehir'i 2-0 yenerken, Artvin Hopaspor'la (D) 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu periyotta rakip fileleri 8 kez sarstı. Oynadığı 24 maçta 14 gol yiyen Bucaspor 1928, ligin en az gol yiyen takımı, attığı 45 golle de en skorer ekip konumunda. İzmir temsilcisi grupta bitime 6 maç kala 52 puanla şampiyonluk yarışında lider Diyarbekirspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor.
- İzmir
Son Dakika Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor