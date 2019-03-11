Son Dakika Haberleri: Bucaspor Eriş'le Ayağa Kalktı

Bucaspor Eriş'le Ayağa Kalktı

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır son sıraya demir atarak kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, yeni teknik patronu Levent Eriş yönetiminde 9 gün içinde oynadığı 3 maçta 9 puan topladı.

Bucaspor Eriş'le Ayağa Kalktı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır son sıraya demir atarak kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, yeni teknik patronu Levent Eriş yönetiminde 9 gün içinde oynadığı 3 maçta 9 puan topladı. Şampiyonluğu hedefleyen Kocaelispor ve Bayburt İl Özel İdare maçlarını kayıpsız geçen sarı-lacivertliler, evinde haftaya 4'üncü sırada giren Yeni Çorumspor'u da 2-1 yenerek kurtuluş ateşini yaktı. Geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Bucaspor, çok kritik bir galibiyet alarak puanını 26 yaptı. Tehlikeli bölgenin bir basamak üzerinde yer alan Cizrespor'la arasında 3 puan fark kalan İzmir ekibi, kalan 8 haftada umutlarını oldukça artırdı. 

Teknik direktör Levent Eriş, göreve geldikten sonra adeta sihirli değnekle takımın çehresini değiştirdi. Bucaspor'un başında 5 maça çıkan deneyimli teknik adam, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayıp kurtuluş ateşini yaktı. Daha önce 23 maçta 3 galibiyet alabilen Buca, Eriş'le son maçlarda 3'te 3 yaptı. Oyuncularına her zaman inandığını kaydeden Levent Eriş, "Bucaspor gerçek kalitesini ve potansiyelini ortaya çıkardı. Henüz işimiz bitmedi, 8 haftada toplayacağımız çok puan var. Camiamız bize inansın, takıma sonuna kadar destek versin. Çocuklarımız güvenlerin boşa çıkarmayacak" ifadelerini kullandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:37 Kaynak: DHA

Çorumspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bülent Ersoy'dan Nusret Gökçe İtirafı! "Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu

Yılın Sürpriz Aşkı! Gülben Ergen ve Müzisyen Emre Irmak Aşk Yaşıyor Aydın Cezaevindeki Sanığın Eşiyle Yaptığı İğrenç Plan Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:27:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucaspor Eriş'le Ayağa Kalktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]