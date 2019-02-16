Son Dakika Haberleri: Bucaspor, Eriş'le İlk Maçında

Bucaspor, Eriş'le İlk Maçında

57 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-1 kaybedip teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'i göreve getiren 15 puanlı sonuncu Bucaspor yarın Bağcılarspor'la evinde karşı karşıya gelecek.

Bucaspor, Eriş'le İlk Maçında, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-1 kaybedip teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'i göreve getiren 15 puanlı sonuncu Bucaspor yarın Bağcılarspor'la evinde karşı karşıya gelecek. 

Yeni Buca Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Özcan forma giyemeyecek. İlk maçına çıkacak Levent Eriş sahadan mutlaka 3 puanla ayrılacaklarını belirterek, "Kurtuluş yolunda her müsabaka final. Taraftarımız önünde kazanıp gelecek haftalara umutlu girmek istiyoruz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:32 Kaynak: DHA

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