Bucaspor Futobl Okulları Kütahya'da başarı elde ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bucaspor Futobl Okulları Kütahya'da başarı elde ediyor - Son Dakika Spor

Bucaspor Futobl Okulları Kütahya'da başarı elde ediyor

6 saat önce

Kütahya'nın ilçelerinde faaliyet gösteren Bucaspor Futbol Okulları, çalışmalarını başarılı şekilde sürdürüyor.

Bucaspor Futobl Okulları Kütahya'da başarı elde ediyor, System.String[]

Kütahya'nın ilçelerinde faaliyet gösteren Bucaspor Futbol Okulları, çalışmalarını başarılı şekilde sürdürüyor.


Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Simav, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde faaliyet göstermeye başlayan Bucaspor Futbol Okulları çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Antrenör, Kemal Şafak Aksu idaresinde devam eden antrenmanların yanı sıra saha dışındaki sosyal aktivitelerle de öğrenciler oldukça keyifli anlar yaşıyor.


Hem öğrenen, hem gelişen hem de sosyalleşen futbol okulu öğrencileri, belli periyotlarda Salihli, Uşak, Kütahya ve Izmir'de turnuva ve kamplara katılıyor.


İlk senesinde Bucaspor Futbol Akademisi'ne 2 transfer yaparak büyük bir başarıya imza atan Bucaspor'un Simav Futbol Okulu 3 tane oyuncusunu da Uşak ilinin en başarılı alt yapısı olup, Türkiye Şampiyonalarında boy gösteren, Uşak Renotek Spor'a transfer etti. Antrenör Kemal Şafak Aksu elde edilen başarılardan kısaca şu şekilde bahsetti, "2 tane turnuva şampiyonluğu, bir turnuva ikinciliği, bir de üçüncülüğü kazandık. Tabi ki skor hep arka planda, ama verdiğimiz eğitimin, yapılan çalışmaların karşılığını turnuva ve hazırlık maçlarında aldığımızda biz de mutlu oluyoruz. 2 oyuncumuz Simav ve Pazarlar'dan İzmir'e gitti. Çevresi, okulu, yaşantısı olumlu yönde değişti ve bizim gururumuz oldu. Tabi ki orada da cok çalışmalılar. Yolları uzun ve zorlu. Her geçen gün daha da gelişip büyüyen okulumuz ile başarılar elde edeceğimizi, çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirtiyor ve yeni yıldız adaylarını ekibimize bekliyorum." - KÜTAHYA

Bucaspor, Kütahya, Futbol, Simav, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi
Şampiyonlar Ligi'ne G.Saray damgası! Liste açıklandı Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi

Son Dakika Haberleri
17:05 Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı - Son Dakika Spor
17:04 Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika Spor
17:04 Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
17:00 Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut'tan iddialı sözler - Son Dakika Spor
16:57 Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:08:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bucaspor Futobl Okulları Kütahya'da başarı elde ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]