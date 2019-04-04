Son Dakika Haberleri: Bucaspor İçin Zaman Tükeniyor

Bucaspor İçin Zaman Tükeniyor

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Bucaspor, bitime 5 hafta kala sonuncu sıradan kurtulamadı.

Bucaspor İçin Zaman Tükeniyor, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Bucaspor, bitime 5 hafta kala sonuncu sıradan kurtulamadı. Sarı-lacivertliler 27 puanda kalırken, son 3 haftada sadece 1 beraberlik elde edebildi. Ligde kalmak için çekiştiği rakipleri Cizrespor, Gölcükspor ve Fatsa Belediyespor'un kazanamadığı haftayı puansız geçen sarı-lacivertliler, ayağına gelen şansı tepti. Her geçen hafta ümit tüketen İzmir ekibi, kalan 5 haftada 1461 Trabzon, Fatsa Belediyespor (D), Gölcükspor, Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la kader maçlarına çıkacak.

Teknik direktör Levent Eriş, Muğla'ya mutlak galibiyet için gittiklerini ancak üzücü bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Düşme potasının üzerinde yer alan Cizrespor'la aralarında 4, Gölcükspor ve Bağcılarspor'la ise 5 puan fark bulunduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, "Asla pes etmeyeceğiz. Kalan 5 haftada gerekli puanları toplayacağız. Biz kazandıkça rakiplerimizin kaybedeceğine inanıyorum. Yeter ki galibiyetler alalım. Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor'u yenmiştik. Aynı başarıyı yakalayacağız" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:59 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arda Turan'ı Kızdıran Soru: Ben Terörist miyim! Mehmet Demirkol'dan Arda Açıklaması: Röportaj Yaptık, Bunu Sormayın Dedi Tottenham'ın 1 Milyar Sterlinlik Yeni Stadı Hakkında Bilimesi Gerekenler Galatasaray Babel İle Anlaştı! İşte Ücreti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:41:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucaspor İçin Zaman Tükeniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]