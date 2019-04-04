Bucaspor İçin Zaman Tükeniyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Bucaspor, bitime 5 hafta kala sonuncu sıradan kurtulamadı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Bucaspor, bitime 5 hafta kala sonuncu sıradan kurtulamadı. Sarı-lacivertliler 27 puanda kalırken, son 3 haftada sadece 1 beraberlik elde edebildi. Ligde kalmak için çekiştiği rakipleri Cizrespor, Gölcükspor ve Fatsa Belediyespor'un kazanamadığı haftayı puansız geçen sarı-lacivertliler, ayağına gelen şansı tepti. Her geçen hafta ümit tüketen İzmir ekibi, kalan 5 haftada 1461 Trabzon, Fatsa Belediyespor (D), Gölcükspor, Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la kader maçlarına çıkacak.



Teknik direktör Levent Eriş, Muğla'ya mutlak galibiyet için gittiklerini ancak üzücü bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Düşme potasının üzerinde yer alan Cizrespor'la aralarında 4, Gölcükspor ve Bağcılarspor'la ise 5 puan fark bulunduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, "Asla pes etmeyeceğiz. Kalan 5 haftada gerekli puanları toplayacağız. Biz kazandıkça rakiplerimizin kaybedeceğine inanıyorum. Yeter ki galibiyetler alalım. Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor'u yenmiştik. Aynı başarıyı yakalayacağız" diye konuştu. - İzmir

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