Son Dakika Haberleri: Bucaspor İlklerin Peşinde

Bucaspor İlklerin Peşinde

52 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve 16 puanla son sırada yer alan Bucaspor, pazar günü Diyarbekirspor deplasmanında ilkleri yaşamak için ter dökecek.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve 16 puanla son sırada yer alan Bucaspor, pazar günü Diyarbekirspor deplasmanında ilkleri yaşamak için ter dökecek. 

Geçen hafta İzmir'de 0-0 sona eren Bağcılarspor maçında göreve başlayan teknik direktör Levent Eriş, sarı-lacivertli takımın başında çıkacağı ikinci sınavında ilk galibiyetini almak için öğrencilerine taktik verecek. Bucaspor, aynı zamande evinde mağlubiyet yüzü görmeyen rakibine seyircisi önünde ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Diyarbekirspor'un deplasman karnesine göre düşme hattında yer aldığını ancak iç saha puan sıralamasında en başarılı 4'üncü takım konumunda olduğunu belirten teknik patron Levent Eriş, "Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:02 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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