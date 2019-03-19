Bucaspor Moral Bozmuyor
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilerek galibiyet serisi son bulan ve sonuncu sıraya gerileyen Bucaspor moralini bozmadı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilerek galibiyet serisi son bulan ve sonuncu sıraya gerileyen Bucaspor moralini bozmadı.
Teknik direktör Levent Eriş, önlerinde oynanmamış 7 maçın daha olduğunu söyledi. Son düdüğe kadar pes etmeyeceklerini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Karacabey yenilgisi elbette hepimizi üzdü. Ancak bu takım şampiyonluğa oynayan 3 ekibi de üst üste yenmeyi başardı. Aynı seriyi yeniden yakalayacak güçteyiz. Moral bozmadan, inanarak devam edeceğiz. Cumartesi günü evimizde karşılaşacağımız Ankara Adliyespor'u yenip tekrar camiayı sevindireceğiz" yorumunu yaptı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:14 Kaynak: DHA
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