Son Dakika Haberleri: Bucaspor Moral Bozmuyor

Bucaspor Moral Bozmuyor

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilerek galibiyet serisi son bulan ve sonuncu sıraya gerileyen Bucaspor moralini bozmadı.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilerek galibiyet serisi son bulan ve sonuncu sıraya gerileyen Bucaspor moralini bozmadı. 

Teknik direktör Levent Eriş, önlerinde oynanmamış 7 maçın daha olduğunu söyledi. Son düdüğe kadar pes etmeyeceklerini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Karacabey yenilgisi elbette hepimizi üzdü. Ancak bu takım şampiyonluğa oynayan 3 ekibi de üst üste yenmeyi başardı. Aynı seriyi yeniden yakalayacak güçteyiz. Moral bozmadan, inanarak devam edeceğiz. Cumartesi günü evimizde karşılaşacağımız Ankara Adliyespor'u yenip tekrar camiayı sevindireceğiz" yorumunu yaptı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Bucaspor, Spor
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