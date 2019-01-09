Son Dakika Haberleri: Bucaspor Muhammet'ten 45 Bin TL Aldı

Bucaspor Muhammet'ten 45 Bin TL Aldı

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'un geçen sezon Medipol Başakşehir altyapısına gönderdiği Muhammet Arslantaş, yeni kulübüyle 4.5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atarken sarı-lacivertlilerin bu oyuncu karşılığında sadece 45 bin TL aldığı öğrenildi.

Bucaspor Muhammet'ten 45 Bin TL Aldı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'un geçen sezon Medipol Başakşehir altyapısına gönderdiği Muhammet Arslantaş, yeni kulübüyle 4.5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atarken sarı-lacivertlilerin bu oyuncu karşılığında sadece 45 bin TL aldığı öğrenildi. 

Bucasporlu futbolseverler Altınordu'nun Alican Özfesli'yi aynı Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservisle sattığını hatırlatarak adeta isyan etti. 

Muhammet'in genç takımların en golcü oyuncusu olduğunu ifade eden taraftarlar kulüp yönetimlerini topa tutarak sosyal medyada, "Bunun sorumlusu kimse hesap versin. Yokluk içinde kıvranan Bucaspor'un kasasına sadece 45 bin TL girerken, Altınordu aynı kulübe sattığı oyuncudan 6 milyon TL'den fazla para alıyor. Bucaspor'a bunu yapanlar ortaya çıksın" ifadelerini içeren mesajlar yayımladı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:39 Kaynak: DHA

Spor
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