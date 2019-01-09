Bucaspor Muhammet'ten 45 Bin TL Aldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'un geçen sezon Medipol Başakşehir altyapısına gönderdiği Muhammet Arslantaş, yeni kulübüyle 4.5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atarken sarı-lacivertlilerin bu oyuncu karşılığında sadece 45 bin TL aldığı öğrenildi.





TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'un geçen sezon Medipol Başakşehir altyapısına gönderdiği Muhammet Arslantaş, yeni kulübüyle 4.5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atarken sarı-lacivertlilerin bu oyuncu karşılığında sadece 45 bin TL aldığı öğrenildi.



Bucasporlu futbolseverler Altınordu'nun Alican Özfesli'yi aynı Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservisle sattığını hatırlatarak adeta isyan etti.



Muhammet'in genç takımların en golcü oyuncusu olduğunu ifade eden taraftarlar kulüp yönetimlerini topa tutarak sosyal medyada, "Bunun sorumlusu kimse hesap versin. Yokluk içinde kıvranan Bucaspor'un kasasına sadece 45 bin TL girerken, Altınordu aynı kulübe sattığı oyuncudan 6 milyon TL'den fazla para alıyor. Bucaspor'a bunu yapanlar ortaya çıksın" ifadelerini içeren mesajlar yayımladı. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sivasspor, Robinho'nun Yerini Manchester City'den Marlos Moreno ile Dolduracak

Lider Başakşehir, Altınordu'nun Genç Oyuncusu Alican Özfesli ile Anlaştı

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'den Teklif Almadığını Açıkladı

Romalı Cengiz Ünder, 2 Sezonda Değerini 5'e Katladı