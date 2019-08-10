Son Dakika Haberleri: Bucaspor, Mustafa Teke ile imzaladı
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Bucaspor, Mustafa Teke ile imzaladı

38 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Ci Group Buca'nın yarışmacı haklarını alıp yeniden profesyonel ligde mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor, Yukatel Denizlisporlu Mustafa Teke'yi kadrosuna dahil etti.

Bucaspor, Mustafa Teke ile imzaladı, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Ci Group Buca'nın yarışmacı haklarını alıp yeniden profesyonel ligde mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor, Yukatel Denizlisporlu Mustafa Teke'yi kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki savunmacı ile 2 yılı opsiyonlu 3 senelik mukavele imzaladı. Denizlispor'un altyapısından yetişip geçen sezon U21 Takımı'nda 17 maça çıkan genç futbolcu toplam 1417 dakika sahada kaldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:17 Kaynak: DHA
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