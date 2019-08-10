Bucaspor, Mustafa Teke ile imzaladı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Ci Group Buca'nın yarışmacı haklarını alıp yeniden profesyonel ligde mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor, Yukatel Denizlisporlu Mustafa Teke'yi kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:17 Kaynak: DHA
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Ci Group Buca'nın yarışmacı haklarını alıp yeniden profesyonel ligde mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor, Yukatel Denizlisporlu Mustafa Teke'yi kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki savunmacı ile 2 yılı opsiyonlu 3 senelik mukavele imzaladı. Denizlispor'un altyapısından yetişip geçen sezon U21 Takımı'nda 17 maça çıkan genç futbolcu toplam 1417 dakika sahada kaldı.
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