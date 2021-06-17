Bucaspor nokta atışı yapacak

GELECEK sezon TFF 2'nci Lig'de mücadelede edecek Bucaspor'da sözleşmesini 1 yıl daha uzatan teknik direktör Uğur Balcıoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Mevcut kadroyu koruyacaklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Takımdaki birçok oyuncumuzla yola devam edeceğiz. Kanat oyuncumuz Oğuz Aydın için Süper Lig kulübü Aytemiz Alanyaspor'la görüşmeler var. İskelet kadroyu koruyacağız ve kiraladığımız futbolcular da geri gelecek. Onların da son durumlarına bakacağız. Yapacağımız 5 ya da 6 nokta transferle yola çıkacağız. Şu an sezon başı olduğu için oyuncu fiyatları oldukça yüksek, ağırdan almak durumundayız. Ancak iyi bir kadro kuracağımıza inancım tam" dedi.