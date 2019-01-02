Son Dakika Haberleri: Bucaspor Pes Etmeyecek

Bucaspor Pes Etmeyecek

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. 

Borçlu olduğu 29 eski futbolcusundan 25'yle anlaşan sarı-lacivertliler, muvafakatname vermeyi kabul etmeyen Veli Kızılkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Serkan Yanık ve Recep Niyaz'la bir kez daha görüşme kararı aldı. Oyuncular ve menajerleriyle yüz yüze bir araya gelecek kurmayların transfer tahtasını şartlar ne olursa olsun açacağı kaydedildi. 

Taraftarların da 4 futbolcuyu ikna etmek için sosyal medyada kampanyalar başlatıp Veli, Ferhat, Recep ile Serkan'a sürekli mesaj attıkları bildirildi. 4 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmeyi çok isteyen başkan Cihan Aktaş'ın en kısa sürede camiaya müjdeyi vereceği kaydedildi. Prensipte anlaşma sağlanan teknik direktör Tolga Doğantez'in de resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:21 Kaynak: DHA

Spor
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