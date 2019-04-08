Bucaspor Şansını Zora Soktu
20 dakika önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde kümede kalma yolundaki en önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a da 2-1 yenilen Bucaspor işini çok zora soktu.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde kümede kalma yolundaki en önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a da 2-1 yenilen Bucaspor işini çok zora soktu.
Son 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, bitime 4 hafta kala 27 puanla dipten çıkamadı. Kurtuluş barajının 5 puan gerisinde kalıp adım adım Bölgesel Amatör Lig'e doğru giden İzmir ekibinde camia kahroldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden artık kurtuluşun zor olduğunu belirten ifadeler kullanırken, teknik ekip ve futbolcular da sessizliğe büründü. Şansını oldukça zora sokan Bucaspor, Fatsa Belediyespor (D), Gölcükspor, Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la karşı karşıya gelip sezonu tamamlayacak. - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:58 Kaynak: DHA
5 Liraya Çeyrek Altın! Üretici, Taleplere Yetişemiyor
Comolli Temaslara Başladı! Fenerbahçe'de Bruma Sürprizi
Göztepeli Futbolcular ve Taraftarlar Birbirine Girdi
Mesut Özil Çılgına Döndü, Montunu Fırlattı