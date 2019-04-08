Son Dakika Haberleri: Bucaspor Şansını Zora Soktu

Bucaspor Şansını Zora Soktu

20 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde kümede kalma yolundaki en önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a da 2-1 yenilen Bucaspor işini çok zora soktu.

Bucaspor Şansını Zora Soktu, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde kümede kalma yolundaki en önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a da 2-1 yenilen Bucaspor işini çok zora soktu.

Son 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, bitime 4 hafta kala 27 puanla dipten çıkamadı. Kurtuluş barajının 5 puan gerisinde kalıp adım adım Bölgesel Amatör Lig'e doğru giden İzmir ekibinde camia kahroldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden artık kurtuluşun zor olduğunu belirten ifadeler kullanırken, teknik ekip ve futbolcular da sessizliğe büründü. Şansını oldukça zora sokan Bucaspor, Fatsa Belediyespor (D), Gölcükspor, Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la karşı karşıya gelip sezonu tamamlayacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:58 Kaynak: DHA

İzmir, Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Bucaspor, Spor
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