Son Dakika Haberleri: Bucaspor Seferberlik İlan Etti

Bucaspor Seferberlik İlan Etti

40 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'da yönetim kurulu, 3 Nisan Çarşamba günü Muğlaspor'la deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi açıklama yaptı.

Bucaspor Seferberlik İlan Etti, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'da yönetim kurulu, 3 Nisan Çarşamba günü Muğlaspor'la deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi açıklama yaptı. 

"Kurtuluş meşalesini yakıyoruz" diyen kurmaylar, kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajları verdi: "Tüm kamuoyunun da bildiği gibi kulübümüz maddi ve sportif açıdan zor günler geçirmektedir. Kalan 6 hafta artık kulübümüzün kaderini belirleyecektir. Belki de Bucaspor tarihinin en kritik 6 haftasına girmiş bulunmaktayız. Konu Bucaspor olunca hiçbir başarının imkansız olmadığından adımız gibi eminiz. Bu kritik 6 haftadan taraftarımızın ve camiamızın desteğiyle alnımız ak, başımız dik ve zafer gözyaşları içinde çıkacağız.  Bu takımın başarabileceğine inanmayanlar bir adım geride dursun, zafer inananların olacaktır. Bucaspor'un geleceğini şekillendirecek olan bu maçlar için Bucaspor camiası ve Buca ilçesi olarak seferberlik ilan ediyoruz." - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:54 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Rakibi Olipia Milano McGregor'ın Emeklilik Kararında Elif Aksu Detayı ve Taciz Skandalı Fatih Terim, 3 Yıldızı Bedava Getirmek İçin Çalışacak Tecrübeli Futbolcu Emre Belözoğlu'nda Tarihi Görev
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:34:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucaspor Seferberlik İlan Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]