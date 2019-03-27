Bucaspor Seferberlik İlan Etti
40 dakika önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'da yönetim kurulu, 3 Nisan Çarşamba günü Muğlaspor'la deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi açıklama yaptı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'da yönetim kurulu, 3 Nisan Çarşamba günü Muğlaspor'la deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi açıklama yaptı.
"Kurtuluş meşalesini yakıyoruz" diyen kurmaylar, kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajları verdi: "Tüm kamuoyunun da bildiği gibi kulübümüz maddi ve sportif açıdan zor günler geçirmektedir. Kalan 6 hafta artık kulübümüzün kaderini belirleyecektir. Belki de Bucaspor tarihinin en kritik 6 haftasına girmiş bulunmaktayız. Konu Bucaspor olunca hiçbir başarının imkansız olmadığından adımız gibi eminiz. Bu kritik 6 haftadan taraftarımızın ve camiamızın desteğiyle alnımız ak, başımız dik ve zafer gözyaşları içinde çıkacağız. Bu takımın başarabileceğine inanmayanlar bir adım geride dursun, zafer inananların olacaktır. Bucaspor'un geleceğini şekillendirecek olan bu maçlar için Bucaspor camiası ve Buca ilçesi olarak seferberlik ilan ediyoruz." - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:54 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin Rakibi Olipia Milano
McGregor'ın Emeklilik Kararında Elif Aksu Detayı ve Taciz Skandalı
Fatih Terim, 3 Yıldızı Bedava Getirmek İçin Çalışacak
Tecrübeli Futbolcu Emre Belözoğlu'nda Tarihi Görev