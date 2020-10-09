Bucaspor taraftarı şampiyonluk sözü istedi

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3'te 3 yapan Bucaspor 1928'in Başkanı Cihan Aktaş, Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç ve futbolcular, ligin dördüncü haftasında deplasmanda oynanacak Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi taraftarlarla kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Düzenlenen organizasyonda taraftarlar, Bucaspor 1928'li futbolculara ve yöneticilere, "O sene bu sene, şampiyonluğu getirin bize" mesajı vererek kupa sözü istedi.

İzmir'in en büyük ilçesinin Buca olduğunu hatırlatan Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş, "Önümüzdeki süreçte Bucaspor'un marka değeri sayesinde İzmir'den destek alıp öz evlat olarak görülmek istiyoruz. Taraftarımızın bu noktada bütünleşerek takımı desteklemesi kabul edilebilirliği artırıyor" şeklinde konuştu.

Cihan Aktaş, "Başarı demek bizim yeniden dirilişimiz demektir. Moral ve motivasyonumuz yerinde. İnşallah bu sene şampiyon olacağız" dedi.