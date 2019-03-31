Son Dakika Haberleri: Bucaspor Teknik Direktörü Eriş: Takımımın Lige Tutunacağına İnanıyorum

Bucaspor Teknik Direktörü Eriş: Takımımın Lige Tutunacağına İnanıyorum

11 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalmak için çırpınıp son 6 maça dipte giren Bucaspor, bu sezon sadece 3 hafta ateş hattının dışında kaldı.

Bucaspor Teknik Direktörü Eriş: Takımımın Lige Tutunacağına İnanıyorum, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalmak için çırpınıp son 6 maça dipte giren Bucaspor, bu sezon sadece 3 hafta ateş hattının dışında kaldı. Sarı-lacivertliler geride kalan 28 haftanın 18'inde sonuncu sırada yer alırken, 7 hafta boyunca da 17. oldu. Bucaspor 2 haftayı ise 16. basamakta geçirdi. Yalnızca 1 hafta 10. sırada duran Bucaspor, 2 hafta da 15. durumda kaldı. Adeta kahır sezonu geçiren İzmir ekibi böylece 28 haftanın 25'ini tehlikeli bölgenin içinde geçirmiş oldu. 

Kalan 6 haftada Muğlaspor (D), 1461 Trabzon, Fatsa Belediyespor (D), Gölcükspor, Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la kader maçlarına çıkacak amatörün eşiğindeki İzmir ekibinde teknik direktör Levent Eriş, "Zor bir sezon geçiriyoruz ama önümüzde final haftaları var. Ben takımımın lige tutunacağına inanıyorum. Muğlaspor deplasmanında seriye başlamak istiyoruz. Sezon sonunda gülen taraf olacağız" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:35 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı Manuel Fernandes, Galatasaray'dan Yıllık 3,5 Milyon Euro İstedi 50 Sayı Atan James Harden, Houston Rockets'ı Galibiyete Taşıdı! Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 12:46:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucaspor Teknik Direktörü Eriş: Takımımın Lige Tutunacağına İnanıyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]