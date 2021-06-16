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Bucaspor Uğur Balcıoğlu ile devam ediyor - Son Dakika

Bucaspor Uğur Balcıoğlu ile devam ediyor

16.06.2021 12:52
Bucaspor Uğur Balcıoğlu ile devam ediyor, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off finalini kazanıp 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor, teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile devam kararı aldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off finalini kazanıp 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor, teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile devam kararı aldı. Deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Balcıoğlu'nun 1 yıl daha sarı-lacivertlileri çalıştıracağı bildirildi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Uğur Balcıoğlu ile 2021-2022 sezonu için bir yıllık anlaşma sağlanmıştır. Uğur Balcıoğlu ve değerli ekibine başarılar diliyoruz."


Bucaspor Uğur Balcıoğlu ile devam ediyor

Play Off, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor Uğur Balcıoğlu ile devam ediyor - Son Dakika Spor


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