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Bucaspor, Uğur Balcıoğlu ile yoluna devam ediyor - Son Dakika

Bucaspor, Uğur Balcıoğlu ile yoluna devam ediyor

16.06.2021 16:18
Bucaspor, Uğur Balcıoğlu ile yoluna devam ediyor, System.String[]

Bucaspor 1928, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile 1 yıllık daha anlaşma sağladığını açıkladı.

Bucaspor 1928, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile 1 yıllık daha anlaşma sağladığını açıkladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 2020-2021 sezonunu play-off şampiyonu olarak tamamlayan ve 2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yola devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, Balcıoğlu ile 2021-2022 sezonu için bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi açıklamasında Uğur Balcıoğlu ve ekibine başarılar diledi. - İZMİR

Bucaspor, Uğur Balcıoğlu ile yoluna devam ediyor
Bucaspor, Uğur Balcıoğlu ile yoluna devam ediyor
Bucaspor, Uğur Balcıoğlu ile yoluna devam ediyor

Play Off, Bucaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bucaspor, Uğur Balcıoğlu ile yoluna devam ediyor - Son Dakika Spor


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