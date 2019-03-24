Bucaspor'un Ateşi Çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta aldığı üst üste 3 galibiyetin ardından önce Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 2-0 yenilen, dün de en önemli rakibi Ankara Adliyespor'la 3-1 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle 3-3 berabere alan Bucaspor sonuncu sıradan kurtulamadı.





TFF 3. Lig 3. Grup'ta aldığı üst üste 3 galibiyetin ardından önce Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 2-0 yenilen, dün de en önemli rakibi Ankara Adliyespor'la 3-1 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle 3-3 berabere alan Bucaspor sonuncu sıradan kurtulamadı. Evinde 3 puana çok yaklaşmışken beraberliğe razı olan sarı-lacivertliler kümede kalma yolunda büyük avantajı kaçırdı. Puanını 27 yapmasına rağmen dipten çıkamayan sarı-lacivertliler 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı.



Bazı futbolcuların soyunma odasına girerken göz yaşlarını tutamadığı görülürken, teknik direktör Levent Eriş de taraftarlarla kapıştı. Tribünden gösterilen tepkiler karşısında çılgına dönen deneyimli çalıştırıcı, "Daha 6 maç var, destek verin. Biz ister miydik böyle olmasını. Küfür etmek size yakışmıyor" gibi cümleler sarf etti. Her geçen umutlarını tüketen İzmir ekibi kalan 6 haftada Muğlaspor (D), 1461 Trabzon, Fatsa Belediye (D), Gölcükspor, Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la oynayacak. - İzmir

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