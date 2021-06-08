Bucaspor'un genç golcüsü Oğuz Aydın, Alanyaspor'a

Bucaspor, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon Misli.com 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928'in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, gösterdiği performans ve istatistiklerle dikkatleri üzerine çekti. Sezon boyunca sarı-lacivertli formayla 36 maça çıkan Hollanda doğumlu genç futbolcu, bu maçlarda 11 gol atarken, 3 kez de asist yapma başarısı göstermişti. Takımının 2. Lig'e yükselmesinde önemli bir payı olan Oğuz, üst liglerden kulüplerin de radarında. Birçok taliplisi olan Oğuz Aydın için son olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor devreye girdi. Turuncu-yeşilli kulüp, genç oyuncu için Bucaspor'a 3 milyon TL bonservis ücreti önerdiği ve iki kulübün transfer için büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. - İZMİR