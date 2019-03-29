Son Dakika Haberleri: Bucaspor'un Güveni Tam

Bucaspor'un Güveni Tam

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma yolunda çarşamba günü Muğlaspor deplasmanında son derece kritik bir maça çıkacak Bucaspor'da tüm takım kenetlendi.

Bucaspor'un Güveni Tam, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma yolunda çarşamba günü Muğlaspor deplasmanında son derece kritik bir maça çıkacak Bucaspor'da tüm takım kenetlendi.

Başkan Cihan Aktaş takıma olan güveninin tam olduğunu belirtirken, teknik direktör Levent Eriş de oyuncularının en iyi mücadeleyi sergileyeceğini dile getirdi. Yeniden çıkışa geçeceklerini ifade eden Eriş, "Tüm benliğimizle bu maça hazırlanıyoruz. Son 6 haftaya girdik, kesinlikle kaybetmeye tahammülümüz yok. Önceki haftalarda zirve mücadelesi veren takımları birer birer yenmiştik. Aynı çizgiyi tekrar yakalayacağız" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:55 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak Eriğin Kilosu 500 Liradan 150 Liraya Düştü Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı Fenerbahçe Beko Deplasmanda Olimpia Milan'ı Yendi ve Normal Sezonu Lider Bitirmeyi Garantiledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:53:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucaspor'un Güveni Tam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]