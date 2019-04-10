Son Dakika Haberleri: Bucaspor'un Kader Maçı

Bucaspor'un Kader Maçı

18 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçının 3'ünü kaybeden 27 puanlı sonuncu Bucaspor, bu hafta adeta kader maçına çıkacak.

Bucaspor'un Kader Maçı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçının 3'ünü kaybeden 27 puanlı sonuncu Bucaspor, bu hafta adeta kader maçına çıkacak. Bir basamak üzerinde yer alan 30 puana sahip Fatsa Belediyespor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanamaması durumunda bitime 3 maç kala beyaz mendilleri hazırlayacak. 

Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ise umutlarını son 3 haftaya taşıyacak. Teknik direktör Levent Eriş, tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu belirterek, "Fatsa Belediyespor'u deplasmanda yenerek pes etmeyeceğiz. Hepimiz varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Aksi sonuç düşünmüyorum" yorumunu yaptı. - İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:58 Kaynak: DHA
Fatsa, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK, Galatasaraylı Luyindama'ya 2 Maç Men Cezası Verdi İnegölspor'da Fatih Akyel ile Yollar Ayrıldı Şansal Büyüka'dan Abdullah Avcı ve Caner Erkin "Dedikodusu" Sandıktan Nouma Çıktı! Verdiği Cevap Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:16:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucaspor'un Kader Maçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]