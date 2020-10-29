Bucaspor'un keyfi yerinde - Son Dakika

Bucaspor'un keyfi yerinde

29.10.2020 11:48
Bucaspor'un keyfi yerinde, System.String[]

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında deplasmanda Payasspor'u 1-0 mağlup ederek maç ve averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında deplasmanda Payasspor'u 1-0 mağlup ederek maç ve averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 6. hafta maçında 1928 Bucaspor, Hatay ekibi Payasspor'un konuğu oldu. Bucaspor'un baştan sonra üstünlüğüyle geçen maçta 45. dakikada Payassporlu Doğukan Ateş'in kendi kalesine attığı gol maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla 1928 Bucaspor, 6. hafta sonunda aldığı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle puanını 15'e çıkardı. Sarı-lacivertliler averajını da 9'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Bucaspor'da Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu takımıyla çıktığı ilk maçta galibiyete ulaştı. İzmir ekibi, ligin 7. Haftasında 1877 Alemdağspor'un konuğu olacak. - İZMİR

Bucaspor'un keyfi yerinde
Bucaspor'un keyfi yerinde

Bucaspor, İzmir, Hatay, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bucaspor'un keyfi yerinde - Son Dakika Spor

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