Son Dakika Haberleri: Bucaspor'un Parlayan Yıldızı İsa

Bucaspor'un Parlayan Yıldızı İsa

28 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 9 günde oynadığı Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor maçlarını kazanarak kümede kalma yolunda dev bir adım atan Bucaspor'da genç orta saha oyuncusu İsa Güler takımın yıldızı oldu.

Bucaspor'un Parlayan Yıldızı İsa, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta 9 günde oynadığı Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor maçlarını kazanarak kümede kalma yolunda dev bir adım atan Bucaspor'da genç orta saha oyuncusu İsa Güler takımın yıldızı oldu. Teknik Direktör Levent Eriş'in göreve gelmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen 20 yaşındaki futbolcu 2-1 kazanılan Kocaelispor maçında 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ardından lider Bayburt İl Özel İdare deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen sarı-lacivertlilerde İsa takımını 2-1 öne geçiren golü atarak arkadaşlarını ateşledi. 

Son Yeni Çorumspor karşılaşmasının 70. dakikasında bu kez penaltıdan fileleri sarsan İsa, 2-1 galip gelinen müsabakada da galibiyeti getiren isim oldu. Bucaspor'un altyapısından yetişip 2017 yılında profesyonel olan İsa, bu sezon toplam 6. golüne imza attı. Takımın en skorer ismi olan oyuncu gösterdiği performansla gelecek vaad etti. Teknik Direktör Levent Eniş, takımdaki herkesin inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiğini söyledi. Bucaspor'un çok önemli bir vitrin olduğunu dile getiren Eriş, "Çocuklarımız formanın hakkını veriyor, vermeye devam edecek. Sezon sonu kümede kalan taraf olacağız" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:46 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çorumspor, Bayburt, Bucaspor, Spor
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