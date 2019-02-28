Son Dakika Haberleri: Bucaspor'un Yüzü Evinde Gülmüyor

Bucaspor'un Yüzü Evinde Gülmüyor

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş hattının 7 puan gerisinde son sırada yer alıp kümede kalma yolunda cumartesi günü şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'la kritik maçta karşılaşacak Bucaspor, evinde en kötü performans sergileyen takım oldu.

Bucaspor'un Yüzü Evinde Gülmüyor, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş hattının 7 puan gerisinde son sırada yer alıp kümede kalma yolunda cumartesi günü şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'la kritik maçta karşılaşacak Bucaspor, evinde en kötü performans sergileyen takım oldu. 

Sahasında şu ana kadar 11 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler sadece 2 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi 16 golle sahasında en çok yiyen ekip unvanını da alırken, taraftarına 10 kez gol sevinci yaşatabildi. 

Bucaspor evinde 9 puan toplarken, rakip Kocaelispor'un ise deplasman karnesi oldukça başarılı. Körfez ekibi gurbette 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 18 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Levent Eriş, Kocaelispor karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini ve taraftarın desteği ile istediklerini alacaklarını dile getirdi. Eriş, "Artık final haftalarına girdik. Kurtuluş yolunda elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:20 Kaynak: DHA

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