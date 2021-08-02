Bucasporlu 2 futbolcu Kuşadasıspor'da

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, iki futbolcusunu Kuşadasıspor'a kiraladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçen sezon Karaman Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen oyuncumuz Sabahattin Destici, 1 yıllığına 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor'a kiralandı. Oyuncumuz Özcan Sertgöz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı ve 2021-2022 Sezonu için 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor'a kiralandı" ifadeleri kullanıldı.