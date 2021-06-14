Bucasporlu Berke Samsunspor yolunda

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Bucaspor'un futbolcuları hem Süper Lig hem de 1'inci Lig kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcusu Oğuz Aydın, Aytemiz Alanyaspor'la sözleşme imzalamaya hazırlanırken, forvet Berke Bıyık'ın da Yılport Samsunspor'a gitmesi gündeme geldi. Geçen sezon Süper Lig fırsatını kaçıran kırmızı-beyazlıların Berke transferi için yoğun çaba sarf ettiği ve 25 yaşındaki futbolcuyu büyük ölçüde kadrosuna dahil edeceği ileri sürüldü. Fatih Karagümrük altyapısından yetişen Berke, geçen sezon Bucaspor formasıyla 33 maçta 7 gol atmayı başardı.