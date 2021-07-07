Bucasporlu Saruhan transferin gözdesi

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928'in oyuncularına talipler artıyor. Daha önce 20 yaşındaki Oğuz Aydın'ı Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a satan sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkcı için de birçok takım transfer girişiminde bulundu. 24 yaşındaki oyuncu için Süper Lig takımlarının Buca'nın kapısını çaldığı bildirildi.

Bucaspor'a 2015-2016 sezonunda transfer olan Saruhan, her geçen sezon performansını artırarak takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Geçen sezon şampiyon kadroda yer alan Saruhan, 31 müsabakada görev aldı. Takımına 1 gollük katkı sağlayan 1997 doğumlu oyuncu, sezonu başarılı bir şekilde tamamladı. Saruhan'ın ismi Trabzonspor ve Sivasspor'la anılmıştı.