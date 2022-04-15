Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü - Son Dakika
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Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü

15.04.2022 11:10

- Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın saldırılarından kaçmak isteyen sivillere ait hasar alan onlarca araç, yollardan toplanarak boş bir araziye götürüldü.

- Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü

BUCHA - Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın saldırılarından kaçmak isteyen sivillere ait hasar alan onlarca araç, yollardan toplanarak boş bir araziye götürüldü. Sivillerden geriye kalan araçlar, saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

Rusya ve Ukrayna askerleri arasında yaşanan çatışmalarda bulundukları bölgeyi terk etmek isteyen sivillere ait onlarca araç, saldırıların hedefi oldu. Rus askerlerinin Bucha'dan çekilmesinin ardından şehre giren Ukrayna güçleri, günlerce süren çalışmalarda hasarlı araçları toplayarak boş bir araziye götürdü. Onlarca aracın bulunduğu arazi, adeta araç mezarlığına dönüştü. Kimi sivilin kaçmaya çalışırken aracında çocuk olduğunu belirtmek için camlara "araçta çocuk var" notunu düştüğü görülürken, kiminin ise araçlarının sivillere ait olduğunu belli edebilmek için beyaz bayraklar astığı kameraya yansıdı. Çatışmalarda araçlarını bırakıp kaçmak zorunda kalan sivillerin eşyalarını ise araçlarda bıraktığı göze çarptı.

Ayrıca Rusya güçlerine ait ve insansız hava araçları tarafından imha edilen onlarca zırhlı araç ve tank da aynı bölgeye getirildi. Araçların bulunduğu arazi drone ile görüntülendi.

Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü
Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bucha'da boş arazi araç mezarlığına döndü - Son Dakika


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