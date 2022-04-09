Bucha'da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bucha'da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü

09.04.2022 11:17

Ukrayna'nın Bucha kentinde yaşanan katliamın ardından yapılan arama çalışmalarda 28 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Ukrayna'nın Bucha kentinde yaşanan katliamın ardından yapılan arama çalışmalarda 28 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Bucha kentinde yaşanan katliamın boyutu artmaya devam ediyor. Rusya'nın geri çekilmesiyle bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 28 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cesetlere bomba imha ekiplerinin müdahale etmesinin ardından olay yerindeki tuzakları temizleyen ekipler, daha sonra polis eşliğinde cesetleri soğutuculu kamyonetlere yüklüyor. Cesetler daha sonra mezarlığa getiriliyor ve burada kimlik tespiti yapılarak kayıt altına alınıyor. Kimliği belirlenemeyen cansız bedenler ise incelenmek üzere Kiev'e götürülüyor.

Bucha'da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü
Bucha'da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü
Bucha'da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü

YORUMLAR
500
Harabeye dönen Borodyanka havadan görüntülendi Harabeye dönen Borodyanka havadan görüntülendi Kiev Büyükelçisi Güldere, Türkiye'nin 'Ukrayna meselesinde' en aktif ülkelerden olduğunu söyledi Kiev Büyükelçisi Güldere, Türkiye'nin 'Ukrayna meselesinde' en aktif ülkelerden olduğunu söyledi Borodyanka'da babayla kızının yıkılan köprüden eve dönüş yolculuğu Borodyanka'da babayla kızının yıkılan köprüden eve dönüş yolculuğu

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bucha'da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Erzurum geceyi lapa lapa yağan karla geçirdi: Kent sabaha sisle uyandı
11:15 Psikolog Esra Ezmeci yeni itiraflar yayınladı: Kocamın erkek sevgilisi varmış, kıskanma tek kadın sensin diyor!
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:36:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bucha'da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement