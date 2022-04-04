Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

04.04.2022 09:54

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha kentinde Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus konvoyu görüntülendi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha kentinde Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus konvoyu görüntülendi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha şehri, savaşın en şiddetli yaşandığı noktalardan biri oldu. Şehirde Ukrayna güçleri tarafından pusuya düşürüldükten sonra insansız hava araçları tarafından imha edilen çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan Rus konvoyu görüntülendi. Rusların bölgeden çekilmesinin ardından görüntülenen noktada yaşanan patlamanın büyüklüğü ve tankların parçalarının sokağın her noktasına dağıldığı görüldü.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/ İHA)

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi Son dakika haberi: Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
10:28 Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı
10:18 Batshuayi sadece taraftarı sinirlendirmedi! Rosier, sosyal medyadan gönderme yaptı
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
10:09 TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:15:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement