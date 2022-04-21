Bucha'da morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor - Son Dakika
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Bucha'da morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor

21.04.2022 10:57
Bucha'da morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor

Ukrayna'nın Bucha kentinde hayatını kaybeden sivillere ait cansız bedenler, morgda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesindeki soğuk hava depolu tırlara taşınıyor.

Ukrayna'nın Bucha kentinde hayatını kaybeden sivillere ait cansız bedenler, morgda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesindeki soğuk hava depolu tırlara taşınıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında büyük sivil kayıpları veren Ukrayna'nın Bucha kentinde sarsıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Şehir genelinde ev ve caddelerde bulunan cesetler ekipler tarafından kimlik tespiti için hastane morguna getiriliyor. Hastane morgunda yer olmaması nedeniyle cansız bedenler numaralandırılarak soğuk hava depolu tırlara depolama için forkliftlerle taşınıyor. Hala çok sayıda cansız bedenin kimlik tespiti için hastanede bekletildiği öğrenilirken, ortaya çıkan görüntülerle savaşın büyüklüğü tekrar gözler önüne seriliyor.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun-İHA)

Bucha'da morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor
Bucha'da morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor
Bucha'da morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor
Bucha'da morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor
Bucha'da morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor

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Ukrayna, Hastane, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bucha'da morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor - Son Dakika


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