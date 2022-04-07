Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu - Son Dakika
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Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

07.04.2022 02:24

- Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Bucha ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor.

- Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

BUCHA - Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Bucha ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın Bucha kentinde herkesi dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Bucha sokakları, sivillerin cesetleri ile dolu. Ukrayna güçleri yollarda bulunan sivil cesetleri toplama çalışmalarını hızlandırırken, yol kenarlarında çok sayıda sivil ceset bulunuyor. Cesetlerden bazılarının üstü yoldan geçenler tarafından kapatılsa da bazıları açık bir şekilde görülebiliyor. Bucha ve çevresinde hayatını kaybeden sivil sayısı henüz netlik kazanmazken kentte ve çevresinde sürdürülen aramalarla daha çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.

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Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu - Son Dakika


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