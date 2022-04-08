Bucha'da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı - Son Dakika
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Bucha'da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı

08.04.2022 21:04

Ukrayna'nın Bucha kentinde bir kilisenin bahçesindeki toplu mezarda bulunan cansız bedenler çıkartıldı.

Ukrayna'nın Bucha kentinde bir kilisenin bahçesindeki toplu mezarda bulunan cansız bedenler çıkartıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 30 kilometrelik uzaklıktaki Bucha'da kilise bahçesindeki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Bir vinç yardımıyla çıkartılan cansız bedenlerde ekipler incelemelerde bulundu. Ceset torbasına koyulup numaralandırılan 21 kişinin cansız bedeni kilisenin bahçesine dizildi.

(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bucha'da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı - Son Dakika


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