Bucha'da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı - Son Dakika

Ukrayna'nın Bucha kentinde bir kilisenin bahçesindeki toplu mezarda bulunan cansız bedenler çıkartıldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 30 kilometrelik uzaklıktaki Bucha'da kilise bahçesindeki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Bir vinç yardımıyla çıkartılan cansız bedenlerde ekipler incelemelerde bulundu. Ceset torbasına koyulup numaralandırılan 21 kişinin cansız bedeni kilisenin bahçesine dizildi.
(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/ İHA)
Kaynak: İHA
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