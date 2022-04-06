Bucha'daki görgü tanığı: "Üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar" - Son Dakika
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Bucha'daki görgü tanığı: "Üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar"

06.04.2022 23:49
Bucha'daki görgü tanığı: "Üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar"

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun sivilleri öldürdüğü anları anlatan bir görgü tanığı, "Üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar" dedi.

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun sivilleri öldürdüğü anları anlatan bir görgü tanığı, "Üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 42'nci gün geride kalırken, Ukrayna'nın Bucha kentindeki Rus ordusunun gerçekleştirdiği sivil ölümleri dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Rus ordusunun sivilleri öldürdüğü anlara şahit olan görgü tanığı yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin kentte kontrolü sağlamasının ardından gün geçtikçe şiddetin dozunu arttırdıklarını ifade ederek, "Ben evdeydim ve Rus askeri konvoyunu gördüm. Daha sonra biz saklandık onlar başka bir yere gittiler. Geri döndüklerinde bizim askerlerimiz onları bombaladı. Sabahtan akşama kadar Rus tankları yandı. Patlayan tankların parçaları 900 metre kadar uzağa fırladı. Dışarı çıktığımda tanklar yanıyordu daha sonra evler yanmaya başladı. Ruslar geri kalan araçlarıyla cesetlerini topladılar. İlk hafta ortalık biraz sakindi insanlar dışarı çıkabiliyordu. Bir sonraki hafta ve üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar" dedi.

(Bekir Keskin/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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