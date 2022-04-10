Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı - Son Dakika
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Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı

10.04.2022 18:17

Ukrayna'nın Bucha kentinde kilisenin bahçesindeki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkartıldı.

Ukrayna'nın Bucha kentinde kilisenin bahçesindeki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkartıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentindeki kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardan cesetler çıkartılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bucha'daki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeninin çıkartılmasının ardından bugün de çok sayıda cesede ulaşıldı. Cesetler vinç yardımıyla çıkartılırken, ceset torbasına koyulan cansız bedenler, kilisenin bahçesine dizildi.

(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/İHA)

Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Bucha'daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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